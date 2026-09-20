¿Jesús Luzardo está a las puertas de una marca histórica?

Jesús Luzardo tiene una cifra histórica al alcance de su brazo. El lanzador de los Phillies de Filadelfia suma 996 ponches en su carrera y queda a solo cuatro de alcanzar los 1.000 en las Grandes Ligas. La posibilidad adquiere mayor interés por el momento en el que llega. Luzardo permanece en la lista de lesionados de 15 días por una inflamación en el hombro izquierdo, movimiento que se hace retroactivo al 12 de septiembre. Su regreso queda habilitado para el 27 de septiembre, justo en el último día de la temporada regular.

A cuatro ponches de una cifra histórica

Luzardo alcanza los 996 abanicados después de ocho temporadas en MLB, en las que pasa por los Atléticos de Oakland, los Marlins de Miami y los Phillies. La cifra de 1.000 ponches lo pone ante una lista exclusiva de lanzadores venezolanos.

En ella aparecen Félix Hernández, Johan Santana, Aníbal Sánchez, Carlos Carrasco y Carlos Zambrano, entre otros brazos que alcanzan o superan esa cantidad. El zurdo puede convertirse en el decimocuarto venezolano que llega a esa cifra, un grupo que reúne a algunos de los principales nombres del pitcheo criollo en la historia de las Grandes Ligas.

Una temporada que ya marca su carrera

El posible hito llega después de una campaña en la que Luzardo establece varios registros personales. En 2026, el venezolano suma 221 ponches en 178.2 entradas, con marca de 14-5 y efectividad de 2.87. Además, consigue su primera selección al Juego de Estrellas y establece un nuevo tope de ponches para una temporada. Uno de sus momentos más destacados aparece el 7 de septiembre, cuando completa por primera vez un juego en su carrera ante los Bravos de Atlanta, trabaja las nueve entradas, permite apenas dos imparables y registra 12 ponches en la victoria 1-0 de Filadelfia.



Ahora, el objetivo es distinto, cuatro ponches separan a Luzardo de una cifra que solo 13 lanzadores venezolanos consiguen antes que él y el calendario le deja una última oportunidad potencial. Si su recuperación le permite regresar el 27 de septiembre, los Phillies reciben a los Rays de Tampa Bay en el cierre de la temporada regular.