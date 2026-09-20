MLB: Robert Suárez, muy cerca de regresar a los Bravos de Atlanta

Los Bravos de Atlanta dieron a conocer una noticia positiva con miras al tramo final de la temporada regular 2026. El lanzador venezolano Robert Suárez comienza este domingo 20 de septiembre un periodo de rehabilitación con Gwinnett, filial de Triple-A, como parte del proceso para volver al bullpen en un plan estelar.

El relevista derecho se encuentra en la etapa final de su recuperación después de sufrir una inflamación en el codo derecho que lo llevó a la lista de lesionados desde el pasado 26 de junio. Su actividad con la sucursal de Gwinnett representa un paso importante antes de recibir nuevamente el alta y regresar a las Grandes Ligas.

Robert Suárez acelera su regreso con los Bravos de Atlanta

Antes de sufrir esta dura lesión, el venezolano de 35 años había tenido una actuación destacada desde el montículo. Suárez acumuló 31 juegos lanzados, con récord de cuatro victorias y ninguna derrota, además de 32.0 innings de labor.

Durante ese periodo, el derecho registró seis boletos y 26 ponches, mientras que consiguió cuatro juegos salvados, ya que se encuentra en un rol más de preparador. Su efectividad de 0.56 también refleja el buen rendimiento que estaba mostrando antes de quedar fuera de acción.

Ahora, el objetivo principal será recuperar sensaciones durante su asignación de rehabilitación y avanzar sin contratiempos en el proceso. Esta carga de trabajo en ligas menores permitirá evaluar su estado físico y su rendimiento competitivo antes de pensar en una reincorporación definitiva al roster de Atlanta.

Para el conjunto de Georgia, la posible vuelta de Suárez llega en un momento especialmente importante del calendario. El equipo apunta a la postemporada y contar nuevamente con uno de sus relevistas estelares podría ampliar las expectativas de luchar por un nuevo título de Serie Mundial.

Si su recuperación continúa por el camino esperado y trazado, Robert Suárez podría convertirse en una pieza importante para los Bravos durante la recta final de toda la temporada 2026 en el mejor béisbol del mundo.