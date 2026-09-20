Cristopher Sánchez entra en la historia con una racha que desafía al tiempo

Cristopher Sánchez convierte su nombre en protagonista de una de las rachas más impresionantes que registra el pitcheo de las Grandes Ligas en más de un siglo. El dominicano mantiene el cero durante 50 2/3 entradas consecutivas y se instala en el quinto lugar de las rachas sin carreras más extensas desde 1893, año en el que el montículo adquiere la distancia que conserva en la actualidad. La marca también representa la más larga para un lanzador zurdo.



La seguidilla comienza el 30 de abril y llega hasta el 3 de junio, cuando los Padres de San Diego consiguen romperla en el séptimo inning con un sencillo impulsor de Jackson Merrill. Sánchez termina esa jornada con ocho ponches y deja atrás una actuación que lo coloca junto a varios de los nombres más destacados de la historia del montículo.

Un registro que lo acerca a leyendas



La dimensión de la hazaña queda clara al revisar los nombres que aparecen por encima del dominicano. Orel Hershiser ocupa el primer lugar con 59 entradas sin permitir carreras en 1988, seguido por Don Drysdale con 58 en 1968. Walter Johnson registra 55 2/3 en 1913 y Jack Coombs alcanza las 53 en 1910.

Con sus 50 2/3 episodios, Sánchez se convierte en el quinto lanzador de esta lista histórica y supera marcas de figuras como Pedro Martínez, cuya racha de 35 entradas en 2002 también aparece como uno de los referentes que el dominicano deja atrás. Para Sánchez, el registro adquiere todavía más valor porque se trata de la racha sin carreras más larga de todos los tiempos para un pitcher zurdo.

Un año que también tiene sello internacional



La temporada de Sánchez no se limita a su actuación con Philadelphia. El nacido en La Romana, República Dominicana, también representa a su país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y tiene una actuación destacada ante Corea. El zurdo trabaja cinco entradas sin permitir carreras, acepta apenas dos imparables, concede un boleto y poncha a ocho bateadores para conseguir la victoria.



Su desempeño internacional forma parte de un año de alto nivel. Con los Phillies, Sánchez alcanza en 2026 el Juego de Estrellas y termina la temporada con 17 victorias, 193 2/3 entradas y 215 ponches, según los registros oficiales de MLB. Así, aquella racha de 50 2/3 entradas queda como uno de los capítulos más destacados de una temporada en la que Cristopher Sánchez confirma su lugar entre los brazos dominantes del béisbol de las Grandes Ligas.