MLB: Estos son los favoritos para el Novato del Año en la Liga Nacional

La recta final de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha dejado servido un debate apasionante en el viejo circuito. La carrera por el premio Jackie Robinson al Novato del Año en la Liga Nacional cuenta con un firme candidato a llevarse los honores, secundado por un grupo de jóvenes promesas que han impactado de lleno en sus respectivas organizaciones.

El inicialista de los Rojos de Cincinnati, Sal Stewart, se ha consolidado como el gran favorito de los especialistas para alzarse con el galardón. Gracias a una contundente demostración de poder en la parte central del orden al bate, Stewart registra un promedio de bateo de .271 con 32 cuadrangulares, 110 carreras impulsadas y 160 imparables en 154 compromisos. Con un OPS de .804, un wRC+ de 116 y un wOBA de .346.

Nolan McLean mete presión desde Nueva York

En la acera de enfrente, el diestro de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, se ha erigido como el principal rival del bateador de Cincinnati. Con una rotación que necesitaba solvencia, McLean asumió la responsabilidad dejando una foja de 11 victorias por 10 derrotas, una efectividad de 3.18 y 189 ponches acumulados a lo largo de 172.2 entradas lanzadas en 30 aperturas.

JJ Wetherholt mantiene su candidatura en San Luis

El camarero de los Cardenales de San Luis, JJ Wetherholt, ha sido una pieza importante en la ofensiva de los pájaros rojos. A pesar de haber atravesado lapsos en la lista de lesionados, registra una línea ofensiva con promedio de .242, 17 vuelacercas, 48 carreras impulsadas y 88 anotadas en 130 partidos.

Konnor Griffin aporta chispa en Pittsburgh

Por su parte, el parador en corto de los Piratas de Pittsburgh, Konnor Griffin, ha mostrado chispazos de un talento electrizante. Griffin ostenta un promedio al bate de .262 con 71 imparables, 5 jonrones y 27 carreras remolcadas en 70 encuentros disputados.

Toby Rumfield complementa la nómina de aspirantes

El quinteto de candidatos principales lo completa el inicialista de los Rockies de Colorado, Toby Rumfield. En su primera campaña regular en las Mayores, Rumfield ha dejado registros destacados con un sólido promedio al bate de .302, acompañados de 15 cuadrangulares, 70 carreras remolcadas, 159 imparables y un elevado porcentaje de embasado de .392 a lo largo de 149 compromisos.