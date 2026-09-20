MLB: Ronald Acuña Jr. sigue cosechando récords con los Bravos

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. continúa reescribiendo los libros de récords de las Grandes Ligas y consolidando su nombre entre los gigantes del beisbol moderno.

Con su más reciente combinación de cuadrangulares y bases robadas durante la presente campaña, el estelar pelotero sumó oficialmente su tercera temporada alcanzando el afamado registro de 20 vuelacercas y 20 almohadillas estafadas.

Un club de leyendas en Atlanta

Al conseguir su tercera campaña con cifras dobles en ambos apartados estadísticos, Acuña Jr. se convirtió en penas el cuarto jugador en toda la historia de los Bravos de Atlanta en lograr al menos tres temporadas de 20/20.

Hank Aaron lidera el grupo histórico con un impresionante total de seis campañas de 20/20. El inmortal del Salón de la Fama estableció el estándar de excelencia para la organización durante décadas.

Andruw Jones completó tres temporadas con estas características. El curazaleño, recordado por su impecable defensa en el jardín central, también combinó poder y velocidad en el punto más alto de su carrera.

Ron Gant acumuló igualmente tres zafras de 20/20. El letal jardinero de los años noventa fue una pieza clave en la ofensiva de Atlanta durante su época de esplendor.