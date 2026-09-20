MLB: José Altuve despliega todo su poder ante los Bravos de Ronald Acuña Jr.

José Altuve volvió a mostrar su poder en un momento importante en la temporada para los Astros de Houston. El segunda base venezolano conectó este domingo 20 de septiembre su cuadrangular número 16 del 2026 durante el encuentro en curso ante los Bravos de Atlanta en el Daikin Park.

El batazo llegó en el cuarto episodio frente al también criollo Martín Pérez. La conexión permitió a Houston tomar ventaja en el marcador y representó otro momento destacado para “Astro Boy”, quien continúa sumando cifras importantes en una campaña en la que sigue sumando números redondos a su carrera.

José Altuve llega a 271 jonrones en su carrera en MLB

El cuadrangular salió por todo el jardín izquierdo y recorrió una distancia de 335 pies y a una velocidad de 89.5 mph, suficiente para superar la cerca.

Con este vuelacerca, el pelotero de 36 años elevó a 271 su total de jonrones en las Grandes Ligas y se ubica en el séptimo lugar de todos los tiempos entre venezolanos.

Para Altuve, cada cuadrangular representa una oportunidad más para seguir ampliando sus registros personales y agigantando su legado en esta franquicia. El veterano segunda base ha sido durante años una de las principales referencias ofensivas de Houston y así sus números los respaldan.

El duelo ante Atlanta también reúne a varias figuras venezolanas, entre ellas Ronald Acuña Jr., quien forma parte fundamental de la alineación de los Bravos. Un día antes, en el segundo de la serie, Acuña fue protagonista al conectar un grand slam que impulsó a Atlanta en la victoria por 6-3 sobre Houston.

Finalmente, este duelo entre Astros y Bravos volvió a tener sabor venezolano, como lo ha sido durante toda la serie. Esta vez, José Altuve se encargó de poner la pelota en las gradas y recordar que su poder todavía puede marcar la diferencia en la Gran Carpa.