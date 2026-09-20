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MLB: Así fue el pelotazo que mandó a Alex Bregman al hospital

Afortunadamente no pasó a mayores

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Meridiano

Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 07:59 pm
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MLB: Así fue el pelotazo que mandó a Alex Bregman al hospital
Foto: Reuters

Un momento de dramática tensión se vivió durante la jornada dominical en las Grandes Ligas. El tercera base veterano de los Cachorros de Chicago, Alex Bregman tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico local tras sufrir un impactante pelotazo en la cara mientras permanecía en el círculo de espera en el choque ante los Rojos de Cincinnati.

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El incidente se produjo de manera imprevista cuando su compañero Michael Busch realizó un 'check swing'. La pelota impactó de foul con una trayectoria totalmente inusual e impredecible, dirigiéndose directamente hacia la posición donde se encontraba Bregman. La velocidad del batazo dejó un margen de reacción prácticamente nulo para que el infielder pudiera protegerse o esquivar el impacto.

Primeros auxilios en el terreno

El impacto afectó de lleno la mejilla izquierda del jugador, provocándole de inmediato una severa inflamación, un corte visible en la zona y una fuerte hemorragia nasal. Tras recibir la atención médica primaria en el propio dugout, Bregman caminó por sus propios medios hacia la cueva para retirarse del encuentro y ser reemplazado de inmediato por un bateador emergente.

Con el fin de descartar daños mayores y determinar la gravedad exacta de la lesión, el cuerpo médico de la franquicia decidió enviarlo al hospital. En el centro de salud será sometido a una serie de radiografías y estudios especializados para verificar si existe alguna fractura ósea en el pómulo o en la estructura facial.

En caso de que los exámenes descarten problemas en la visión y una conmoción, existe la posibilidad de que el tercera base vuelva a la acción durante la serie frente a Miami. Sin embargo, el cuerpo técnico analiza la opción de darle descanso extra para que llegue en óptimas condiciones físicas a la serie de comodines de la próxima semana.

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