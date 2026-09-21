MLB: William Contreras se fue para la calle y pone en la mira este récord

William Contreras volvió a demostrar por qué es una de las piezas más valiosas en el esquema ofensivo de los Cerveceros de Milwaukee. En la parte alta de la cuarta entrada frente a los Orioles de Baltimore, el receptor venezolano abrió el episodio con un tablazo descomunal ante los envíos del abridor Brandon Young, amplificando la ventaja de su equipo a 2-0.

Contreras castigó un lanzamiento en sinker de Young que se quedó en la zona de poder y la pelota salió despedida a una velocidad de salida de 106.9 millas por hora. Con un ángulo de elevación de 43 grados, la esférica viajó una distancia proyectada de 403 pies.

El camino hacia la historia de Milwaukee

Con este vuelacercas, Contreras sumó 75 cuadrangulares vistiendo el uniforme de los Cerveceros, una cifra que lo coloca a tan solo cuatro cuadrangulares de empatar el récord de más jonrones para un receptor en la historia del equipo, marca que actualmente pertenece a Jonathan Lucroy con 79.

Ritmo jonronero impresionante frente al registro de Lucroy

Jonathan Lucroy necesitó un total de 805 juegos vistiendo los colores de Milwaukee para establecer su registro de 79 cuadrangulares. En contraste, William Contreras ha alcanzado los 75 jonrones en apenas 588 encuentros disputados. Con 88 empujadas en la campaña, Contreras lidera a todos los receptores de la Liga Nacional en dicho departamento, sólo superado por Dillon Dingler de los Tigres de Detroit con 89.