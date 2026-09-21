MLB: ¿Quiénes avanzarán? Inicia la semana decisiva de la ronda regular

La temporada regular de la zafra 2026 de las Grandes Ligas está llegando a su final y, a partir de este lunes, inicia una semana final que promete estar cargada de emociones porque todavía hay equipos que quedan en la búsqueda de cupos para los playoffs.

El calendario regular se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre y dos días después, 29 de septiembre, comenzarán las series de Wild Card en ambos circuitos.

¿Cuántos equipos aseguraron su pase a los playoffs?

En la jornada dominical, hubo dos novenas más que se sumaron a la "fiesta" de octubre: los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta. Esto quiere decir que aún faltan por conocer seis clasificados más.

En la Liga Nacional, los tres conjuntos que ya avanzaron también aseguraron el liderato de su grupo; solamente buscarían evitar tener el peor registro entre ellos. Estas tres novenas son: Dodgers de Los Angeles, Milwaukee Brewers y los mencionados Bravos.

Por su parte, en el nuevo circuito todavía no hay ningún líder definido y las otras franquicias que también avanzaron a playoffs son de la división Este, el mismo grupo de los Medias Rojas de Boston. Ellos son los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay.

¿Qué novenas siguen en batalla por el pase a postemporada?

En la Liga Americana, solamente han eliminado a tres organizaciones; esto quiere decir que todavía hay nueve conjuntos que lucharán por tres cupos en la venidera semana decisiva: Toronto, Baltimore, Guardianes, Detroit, Medias Blancas, Astros, Rangers, Marineros y Mellizos. Algunos luchan por la cima de la división y otros solo pueden aspirar al wild card.

Mientras que en la Nacional, quedan con opciones de avanzar nada más cuatro equipos: Phillies, Cachorros, Arizona y San Diego; uno de ellos dirá adiós en esta última semana de acción en la ronda regular.

Lo cierto es que las novenas que todavía queden con vida deben dar el 1000% en una semana que será crucial para las aspiraciones de varias franquicias,