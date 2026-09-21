MLB: ¿Destinado a la gloria? El increíble dato que perfila a Boston Red Sox a la Serie Mundial

Los Boston Red Sox protagonizaron una de las remontadas más llamativas de la temporada 2026 al transformar un panorama que parecía complicado en un boleto a la Postemporada. El equipo llegó a estar 14 juegos por debajo de .500, con marca de 32-46, antes de cambiar completamente el rumbo de su campaña.

La remontada adquiere todavía mayor relevancia por su carácter histórico. Boston se convirtió en apenas el cuarto equipo de la Era de la Serie Mundial en conseguir un puesto en los playoffs después de haber estado al menos 14 juegos por debajo de .500 durante una misma temporada, de acuerdo con la información de ESPN Insights.

Además, dos de los tres equipos que habían logrado esta hazaña anteriormente terminaron llegando a la Serie Mundial, incluido el histórico conjunto de los Boston Braves de 1914, que conquistó el campeonato. Ahora, los Red Sox buscarán escribir su propio capítulo después de una recuperación que los llevó desde uno de sus peores momentos del año hasta regresar a la pelea por el título.

¿Boston rumbo a la Serie Mundial en 2026?

Bajo la conducción del mánager interino Chad Tracy, los Red Sox protagonizaron una espectacular reacción, impulsados por una impresionante marca de 31 victorias y apenas cinco derrotas entre julio y agosto. Esa racha permitió que Boston dejara atrás el mal momento y se metiera de lleno en la pelea por la postemporada, convirtiendo una temporada que parecía perdida en una oportunidad para competir por el título.

Ahora, el siguiente desafío será comprobar si esta remontada puede trasladarse a los playoffs. Boston se prepara para una probable Serie de Comodines al mejor de tres encuentros en el Yankee Stadium, donde podría volver a enfrentarse a los New York Yankees por segundo año consecutivo. De confirmarse el duelo, los Red Sox tendrán por delante una prueba exigente ante una rotación neoyorquina que ha sido uno de los puntos fuertes del equipo durante la temporada.