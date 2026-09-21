MLB: Jackson Chourio el predestinado del béisbol venezolano

Jackson Chourio es uno de los peloteros con mayor talento de Venezuela en Grandes Ligas. El jugador de Cerveceros de Milwaukee está llamado a marcar una época en la organización; pero también puede convertirse en el predestinado del beisbol venezolano en la gran carpa.

Chourio alcanzó su tercera temporada completa de 20 BR y 20 HR antes de los 23 años. Una marca élite que nunca se había registrado para un pelotero venezolano; esto abre un paradigma importante en la liga... ¿Jackson será el mejor venezolano en la historia de la MLB?

En líneas generales parece estar llamado a ser el predestinado del beisbol venezolano. Cuenta con un talento impresionante y un rendimiento élite que poco a poco lo llevará a marcas legendarias. Todo esto lo alcanzó, sin tener una prensa a favor como la que gozan otros peloteros.

Jackson Chourio: ¿Está limitado por jugar con Cerveceros de Milwaukee?

Cuesta decir que sí, porque Cerveceros de Milwaukee ha competido en postemporada en los últimos seis años. Sin embargo, la realidad es que están en el mercado más pequeño de MLB con una población de 1.689.572 habitantes; lo que se refleja en acuerdos televisivos.

Con eso en mente, Jackson Chourio no cuenta con un mercado favorable que lo ayude mediáticamente. Esto significa que ni la prensa local, ni los grandes medios deportivos que siguen Las Mayores le dan un seguimiento importante al pelotero venezolano.

En contraposición con peloteros dominicanos como: Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr o Fernando Tatis Jr. Que están en Seattle, Toronto y San Diego respectivamente; mercados que son mucho más importantes a nivel de beisbol que Milwaukee.

Ahora bien, cuando nos vamos a los números brutos, en sus temporadas de 22 años. Chourio tiene mucho mejores números que sus compatriotas dominicanos en ese mismo periodo. Y solo hace falta ver los registros de ambos para entenderlo.

Números de Jackson Chourio contra sus compañeros dominicanos

Jackson Chourio solo pierde a nivel de promedios con respecto a sus compañeros dominicanos. No significa que el venezolano sea mejor, solo que por estar en un mercado pequeño, no goza de la misma popularidad en la liga que otros jugadores con mayor prensa.

Números en sus temporadas de 22 años: