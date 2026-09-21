MLB: Jackson Chourio firma otra temporada 20/20

Jackson Chourio ha vuelto a plasmar su nombre en los libros de récords con una gesta sin precedentes. El joven jardinero de los Cerveceros de Milwaukee se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la MLB en registrar tres temporadas consecutivas de al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas antes de cumplir los 23 años de edad.

Durante la sexta entrada del encuentro, Chourio arrancó hacia la segunda base buscando la almohadilla robada número 20 del año, la cual sellaría la hazaña. En primera instancia, el árbitro principal cantó el out en una jugada apretada. Sin embargo, la banca de Milwaukee decidió desafiar la decisión. Tras la revisión del video, las imágenes confirmaron la rapidez de sus manos y la jugada fue revertida a salvo.

Un comienzo de carrera al nivel de los más grandes

Desde su llegada a las Grandes Ligas en 2024, el jardinero ha mantenido una consistencia asombrosa. Encadenar tres torneos seguidos logrando la combinación de poder y velocidad desde el primer día en las Mayores era un terreno casi inexplorado. Solo dos peloteros en la era moderna habían conseguido algo semejante al arrancar su trayectoria profesional: Julio Rodríguez y Bobby Witt Jr.

Julio Rodríguez acumula cinco campañas seguidas con estas cifras entre 2022 y 2026. Bobby Witt Jr. encadenó cuatro contiendas consecutivas alcanzando la marca entre 2022 y 2025.