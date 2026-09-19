MLB: Aaron Judge rompe el silencio tras su lesión y apunta a los playoffs

En la jornada del sábado, Aaron Judge atendió a los medios de comunicación para brindar claridad sobre el problema médico que lo marginó del terreno de juego. El jardinero estrella confirmó que la distensión en la pantorrilla se localiza específicamente en el músculo sóleo, una zona delicada para jugadores de su tamaño.

Sin embargo, el bateador neoyorquino prefirió mantener en reserva el grado exacto de la lesión. Al ser cuestionado sobre la gravedad del diagnóstico, Judge evitó dar detalles, alimentando la incertidumbre entre los fanáticos.

El objetivo trazado para la postemporada

La gran interrogante que rodea al entorno de los Yankees es cuándo volverá a vestir el uniforme su figura principal. Ante las constantes preguntas sobre su calendario de rehabilitación, Judge fue bastante directo sobre sus intenciones, aunque cauteloso con los plazos reales de recuperación.

“Me gustaría estar de regreso para la postemporada, ese es definitivamente el plan”, afirmó el jardinero. No obstante, el jugador reconoció que en este momento no tiene respuestas concretas ni una cronología definida para ofrecer a la prensa, lo que deja el panorama en una completa incógnita de cara al cierre de la campaña.

Un calendario apretado en la recta final

El contexto temporal añade más tensión a la situación de la franquicia. Judge estará elegible para salir de la lista de lesionados de diez días justo en la jornada final de la temporada regular.