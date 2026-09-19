MLB: Luis Arráez necesita dos galopadas para igualar a Miguel Cairo en esta estadística entre venezolanos

Luis Arráez continúa agregando capítulos a su trayectoria en las Grandes Ligas durante este 2026. El segunda base de los Phillies de Philadelphia acumula 502 carreras anotadas de por vida en MLB y se encuentra a solo dos de alcanzar a su compatriota Miguel Cairo.

Cairo terminó su trayectoria en las Mayores con 504 carreras anotadas, cifra que actualmente lo ubica en el puesto 41 entre los venezolanos con más anotaciones en la historia de la Gran Carpa. “La regadera”, con ocho días todavía por disputar en la temporada regular 2026, tiene la posibilidad de alcanzar y superar ese registro.

Luis Arráez busca otra marca entre venezolanos en MLB

La cercanía entre ambos registros convierte las últimas jornadas de la campaña en una oportunidad especial para el jugador de los Phillies de seguir sumando credenciales como uno de los mejores criollos de los últimos años.

Si mantiene el ritmo mostrado durante la temporada, el venezolano de 29 años podría incluso superar esa cifra antes de que concluya la ronda regular, siendo una hazaña más significativa. Cada anotación que consiga en este tramo final tendrá un significado adicional dentro de su recorrido estadístico en la Major League Baseball.

Además de la marca de por vida, el tres veces ganador del título de bateo atraviesa una temporada productiva en ese departamento. Actualmente suma 66 carreras anotadas en 2026, registro que lo ubica como el quinto venezolano con más anotaciones durante la presente campaña.

El desempeño ofensivo del criollo ha sido una de las constantes de su carrera. Conocido por su capacidad para poner la pelota en juego y mantener elevados promedios de bateo, Arráez también continúa acumulando cifras que permiten medir su impacto dentro de la historia de este deporte.

Ahora, el objetivo inmediato no solo es cerrar el calendario por todo lo alto, sino que se basa en conseguir esas dos carreras que lo separan de Miguel Cairo. Las jornadas finales representan mucho más que el cierre de una temporada en este punto de su rendimiento.

Finalmente, con ocho días por delante, la cuenta regresiva ya comenzó para Luis Arráez y en su búsqueda de continuar agigantando su legado entre los venezolanos en MLB.