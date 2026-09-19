MLB: Este es el panorama para los equipos que luchan por un puesto en playoffs

Restan ocho días para que culmine la temporada regular 2026 de las Grandes Ligas y todavía no está definido quiénes serán los equipos clasificados a la postemporada, ya sea por la vía del título divisional o mediante los comodines de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Con respecto a esto, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál de los equipos que están peleando por los comodines tiene más opciones de avanzar, tomando en cuenta sus series finales?

Liga Americana

En relación con la Liga Americana, todo parece indicar que cuatro organizaciones terminarán peleando por el último cupo del comodín. Esto se debe a que los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York ya están clasificados oficialmente, aunque todavía está en disputa el título divisional del Este del joven circuito. Sin embargo, sin importar lo que suceda, uno de los dos se quedará con el primer comodín de la Liga Americana, mientras que los Medias Rojas de Boston están muy cerca de asegurar la segunda plaza.

Esto deja a los Guardianes de Cleveland, Chicago White Sox, Astros de Houston, Toronto Blue Jays y Rangers de Texas en la pelea por ese último comodín. Si bien es cierto que dos de estos cinco equipos ganarán sus respectivas divisiones Central y Oeste, nada garantiza que el campeón del Oeste, ya sea Astros o Rangers, evite disputar la postemporada mediante la vía del comodín.

Liga Americana: posibilidades de clasificar vía campeonato divisional o comodín (tercer puesto):

Guardianes de Cleveland (Central): 86% de posibilidades de ganar su división y 36% por la vía del comodín. Su última serie de la temporada regular será ante los Royals de Kansas City.

Chicago White Sox (Central): 44% de posibilidades de ganar su división y 39% por la vía del comodín. Cerrarán la ronda regular con una serie ante los Rockies de Colorado.

Astros de Houston (Oeste): 54.3% de posibilidades de ganar su división y 8.4% por la vía del comodín. Su última serie de la temporada regular será ante los Athletics.

Texas Rangers (Oeste): 45.5% de posibilidades de ganar su división y 10.4% por la vía del comodín. Culminarán la ronda regular con una serie ante los Twins de Minnesota.

Toronto Blue Jays (Este): 0.0% de posibilidades de ganar la división y 12% por la vía del comodín.

Liga Nacional

En relación con la Liga Nacional, el panorama parece mucho más claro en esta recta final del calendario. Según las posiciones actuales antes de la jornada de este sábado 19 de septiembre, los comodines del viejo circuito están prácticamente definidos, luego de que los Cerveceros de Milwaukee ganaran la División Central y los Dodgers de Los Ángeles hicieran lo propio en la División Oeste.

Por ende, las tres organizaciones que estarían ocupando los tres puestos de comodín en la Liga Nacional son los Chicago Cubs, Philadelphia Phillies y los Padres de San Diego. El único equipo que podría arrebatarle el cupo a una de estas tres franquicias es Arizona Diamondbacks, aunque actualmente se encuentra a cinco juegos del tercer comodín.

Lo que quedaría por definir en la carrera por los comodines de la Liga Nacional es cómo quedarán ordenados los Cubs, Phillies y Padres, ya que los tres tienen el mismo récord (85-69). También se tiene que definir si a Philadelphia le alcanzará el tiempo para quitarle el primer lugar y, en su defecto, el título divisional a los Bravos de Atlanta en la División Este.

Liga Nacional: posibilidades de clasificar en el primer, segundo y tercer lugar del comodín:

Chicago Cubs (Central): 55% de posibilidades de clasificar como primer comodín, 30% como segundo y 15% como tercero. Su última serie de la temporada regular será ante los Medias Rojas de Boston.

Philadelphia Phillies (Este): 15% de posibilidades de clasificar como primer comodín, 30% como segundo y 53% como tercero. Además, tienen apenas un 2% de posibilidades de ganar el título de la División Este. Cerrarán la campaña regular con una serie ante los Rays de Tampa Bay.

Padres de San Diego (Oeste): 30% de posibilidades de clasificar como primer comodín, 40% como segundo y 26% como tercero. Su última serie de la temporada regular será ante los Arizona Diamondbacks.