MLB: CJ Abrams se une a Soriano y Guerrero como los únicos con estos dígitos en Washington

CJ Abrams volvió a demostrar que su combinación de poder y velocidad lo puede catapultar como una de las mayores figuras del futuro, no solo para los Nacionales de Washington, sino para este deporte en general. El campocorto alcanzó las 30 bases robadas de la temporada regular 2026 durante el encuentro del viernes 18 de septiembre frente a los Cardenales de San Luis.

El robo de esta almohadilla no fue una acción más dentro del calendario o su rutina diaria. Con ella, el pelotero de apenas 25 años ya completó una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas a falta de una semana y un poco más para culminar la ronda regular.

Esta es una hazaña que solamente otros dos jugadores habían conseguido anteriormente dentro de la historia de la franquicia de los Nationals/Expos.

CJ Abrams se une a un selecto grupo de la franquicia

El logro lo ubica al joven campocorto junto a Alfonso Soriano y Vladimir Guerrero, dos figuras que también consiguieron temporadas 30-30 vistiendo el uniforme de esta organización. Soriano alcanzó la marca en 2006, mientras que Guerrero lo hizo en dos ocasiones, durante las campañas de 2001 y 2002, respectivamente.

La importancia del registro de Abrams está en la dificultad de combinar producción de poder con velocidad en las bases a lo largo de una campaña completa. Llegar a 30 cuadrangulares ya representa una cifra significativa para cualquier bateador, pero hacerlo mientras mantiene un ritmo suficiente para superar las 30 estafadas convierte el logro en algo mucho más exclusivo y llamativo.

El desempeño del estadounidense ha sido una de las notas destacadas de Washington durante la zafra que a nivel colectivo lo va a terminar en la postemporada. Su capacidad para generar daño con el bate y, al mismo tiempo, aprovechar su velocidad en las almohadillas le ha permitido convertirse en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo y en un dolor de cabeza constante para los lanzadores rivales.

Frente a San Luis, Abrams necesitaba una base robada para completar oficialmente el registro y consiguió escribir su nombre en un capítulo especial de la franquicia en el mismo primer inning.

La temporada 2026 también confirma la evolución ofensiva de Abrams. Su combinación de fuerza, velocidad y agresividad en las bases le ha permitido alcanzar una cifra que pocos jugadores pueden presumir actualmente en la Major League Baseball.

Finalmente, con su trigésima base robada, el toletero de los Nacionales dejó de perseguir la marca y pasó a formar parte de ella. Por lo tanto, el nombre de CJ Abrams ya acompaña a dos de las figuras más reconocidas en la historia de la franquicia.