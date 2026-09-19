Ronald Acuña Jr. entre los líderes de MLB

Ronald Acuña Jr. ya aparece entre los jugadores con más juegos de múltiples jonrones en su primer turno al bate, el venezolano comparte el sexto lugar del listado con Joc Pederson, ambos con 15 encuentros de dos o más cuadrangulares desde el primer puesto del lineup. El ranking tiene como líder a Mookie Betts, quien llega a 27 juegos tras su actuación más reciente con los Dodgers. George Springer ocupa el segundo lugar con 24, mientras Kyle Schwarber suma 23. Alfonso Soriano registra 19 y Francisco Lindor aparece con 16. El dato refleja el impacto que tiene Acuña cuando aparece en su primer turno al bate.

Un registro que sigue creciendo



La presencia de Acuña en este listado adquiere mayor relevancia por la compañía que tiene. El grupo reúne a bateadores con una marcada producción de poder y coloca al venezolano junto a nombres como Betts, Springer, Schwarber, Soriano, Lindor y Pederson.



Acuña llega a sus 15 juegos de múltiples jonrones a lo largo de una carrera que comienza en 2018 y que, hasta 2026 acumula 205 cuadrangulares y 225 bases robadas en temporada regular. En la presente campaña, sus números muestran 19 jonrones, 51 carreras impulsadas y 20 bases robadas.

20/20 en la mira



Precisamente, Acuña tiene otro objetivo importante en el horizonte con su actuación más reciente. El de la sabana conecta un jonrón en la noche de ayer de dos carreras ante los Astros y llega a 19 cuadrangulares en la temporada 2026. El cuadrangular sale de su bate a 111 millas por hora y recorre 369 pies para ampliar la ventaja de Atlanta.



Con sus 20 bases robadas, Acuña queda a solo un vuelacerca de completar nuevamente una temporada 20/20. Esta es su novena campaña en las Grandes Ligas y, con el próximo cuadrangular, alcanza por tercera ocasión en su carrera al menos 20 jonrones y 20 estafadas. Además, el batazo ante Houston representa su sexto jonrón de septiembre, después de los vuelacercas que consigue ante los Cubs y ahora frente a los Astros.



El cuadrangular también forma parte de una jornada importante para Atlanta. Los Braves derrotan 6-2 a Houston y aseguran su boleto a la postemporada de 2026, con Acuña entre los protagonistas ofensivos del triunfo. Así, mientras Acuña mantiene su lugar entre los principales bateadores de MLB en cuanto a juegos de múltiples jonrones como primer bate, también se encuentra a un solo batazo de alcanzar otra temporada 20/20 en su carrera.