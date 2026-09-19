MLB: Juan Soto escribe su nombre en este exclusivo grupo con un nuevo cuadrangular

Juan Soto volvió a dejar su sello en una noche importante para los Mets de Nueva York a nivel mediático. El jardinero dominicano conectó su cuadrangular número 26 de la temporada regular durante el encuentro del viernes 18 de septiembre frente a los Philadelphia Phillies en el Citi Field.

El batazo llegó en el sexto episodio y tuvo un valor especial, ya que Soto no solo aportó tres carreras con su vuelacerca, sino que también alcanzó una marca que lo ubica junto a algunos de los nombres más destacados de la historia reciente de las Grandes Ligas cuando se tiene que hablar de poder ofensivo.

Juan Soto se suma a un selecto grupo de estrellas

Con este vuelacerca, Soto pasó a formar parte del grupo de peloteros que han conseguido superar los 270 jonrones y las 100 bases robadas antes de cumplir los 28 años en la Gran Carpa. Según la periodista de MLB, Sarah Langs, la lista también incluye a Alex Rodríguez, Ken Griffey Jr. y Mike Trout, tres figuras que dejaron y continúan, en el caso de Trout, estableciendo sus nombres entre los toleteros más temidos de este deporte.

La combinación de poder y velocidad hace especialmente llamativo el registro alcanzado por el dominicano. No se trata únicamente de la cantidad de cuadrangulares acumulados, sino de haber acompañado esa producción con una cifra considerable de bases robadas a una edad todavía temprana.

Para el pelotero de 27 años, el jonrón ante Philadelphia representa otro capítulo en una trayectoria que desde sus primeros años en las Grandes Ligas ha estado marcada por su capacidad ofensiva y un talento poco antes visto.

Su disciplina en el plato, poder para conectar extrabases y habilidad para producir carreras lo han convertido en uno de los bateadores más reconocidos de su generación.

Si bien es cierto que esta temporada es un nuevo fracaso para los Mets a nivel colectivo, también es importante destacar que Soto continúa acumulando cifras que alimentan su lugar entre los principales talentos ofensivos de la MLB.

Finalmente, el jonrón número 26, por tanto, terminó teniendo un significado que va mucho más allá de una simple anotación: Es otra muestra del impacto de Juan Soto dentro del mejor beisbol del mundo.