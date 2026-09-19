MLB: Rojos activaron de una vez a Oswaldo Cabrera

Cuando todo apuntaba a que el recorrido de Oswaldo Cabrera tras salir de Nueva York tendría una parada obligatoria en las ligas menores, la organización de Cincinnati decidió cambiar el libreto por completo. La franquicia anunció oficialmente la incorporación del utility venezolano a su roster activo este sábado.

Cabrera, quien acababa de ser reclamado desde la lista de waivers de los Yankees de Nueva York el viernes, parecía tener como destino seguro la filial Triple A en Louisville. Sin embargo, la gerencia de los Rojos prefirió saltarse ese paso intermedio para contar de inmediato con su versatilidad sobre el terreno de juego.

En su paso por el Bronx durante esta campaña 2026, “el Reke” registró actividad en apenas tres compromisos con el uniforme de los Yankees, acumulando nueve turnos al bate (11 apariciones en el plato) y 4 ponches, sin poder conectar imparables ni anotar carreras en ese breve lapso. En Triple A, por su parte, dejó promedio de .288 en 122 juegos, disparó 19 jonrones, empujó 69 carreras con un OPS de .790.

Para abrir espacio a esta nueva pieza en la nómina activa, la directiva de Cincinnati tuvo que tomar una decisión. El jardinero TJ Friedl fue la pieza sacrificada en el movimiento, siendo enviado directamente a la filial de Triple A en Louisville.