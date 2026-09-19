MLB: Ildemaro Vargas recibe este premio por parte de los Arizona Diamondbacks

Honor a quien honor merece. Ildemaro Vargas recibió un reconocimiento especial por parte de los Arizona Diamondbacks, organización con la que ha dejado constancia de su compromiso durante los siete años que ha vestido este uniforme desde su llegada a las Grandes Ligas.

El segunda base venezolano fue distinguido con el Premio Luis González 2026, un galardón que reconoce al pelotero que, por su talento, entrega y aporte dentro del equipo en diferentes aspectos.

Ildemaro Vargas recibe el Premio Luis González 2026

El reconocimiento fue entregado antes del compromiso del viernes 18 de septiembre frente a los Yankees de Nueva York, en una jornada especial para el jugador venezolano y la organización de Arizona a pesar de la derrota 9-2.

El Premio Luis González lleva el nombre de uno de los jugadores más representativos en la historia de los Diamondbacks y busca destacar aquellos valores que van más allá de lo que muestran las estadísticas.

En el caso de Vargas, el reconocimiento pone en primer plano su disposición para aportar al equipo y asumir diferentes responsabilidades durante la campaña. El criollo ha construido su carrera en las Grandes Ligas a partir de su versatilidad y capacidad para desempeñarse en el cuadro interior. Además de ser un compañero comprometido tanto dentro como fuera del terreno.

El galardón también refleja la importancia que tiene el trabajo colectivo dentro de una temporada en la Gran Carpa. No todos los aportes aparecen reflejados en una estadística individual, y reconocimientos como este permiten destacar aspectos relacionados con la entrega y el compromiso de los jugadores.

Por último, el Premio Luis González 2026 representa así un nuevo capítulo en la carrera de Ildemaro Vargas y una distinción que reconoce su aporte dentro de la organización de los Arizona Diamondbacks.