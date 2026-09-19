MLB: ¿Podrá este lanzador repetir la hazaña de Clayton Kershaw?

El debate sobre si un lanzador abridor debe ganar el premio al Jugador Más Valioso ha vuelto a encenderse en las Grandes Ligas. Desde que Clayton Kershaw firmara una campaña formidable en 2014 con los Dodgers de Los Ángeles, ningún serpentinero de tiempo completo ha logrado quedarse con el galardón en las Mayores.

Sin embargo, la irrupción estelar de Cam Schlittler con los Yankees de Nueva York en 2026 está obligando a los votantes a replantearse esta discusión.

Las cifras de una temporada histórica para Cam Schlittler

Para dimensionar el impacto de Cam Schlittler en esta contienda, basta con revisar los guarismos que ha registrado con el uniforme neoyorquino. El diestro ostenta una impresionante efectividad de 1.95 y un registro de 7.0 en victorias sobre el reemplazo (bWAR). A esto se suma un ERA+ de 215 y un total de 228 abanicados, cifras que lo colocan en la cima de casi todos los departamentos de pitcheo de la Liga Americana.

El precedente de Clayton Kershaw en 2014

Para entender la magnitud del desafío, hay que recordar lo hecho por Clayton Kershaw en 2014. El zurdo de los Dodgers conquistó el MVP de la Liga Nacional tras poner una marca deslumbrante: 1.77 de efectividad, 7.7 de bWAR, 197 de ERA+ y 239 ponches en 27 aperturas. Kershaw demostró que un abridor puede adueñarse del trofeo si su influencia sobre el terreno es abrumadora y eclipsa el rendimiento de los bateadores de la liga.

El principal obstáculo que enfrenta Cam Schlittler no reside en su talento ni en sus números, sino en la tendencia moderna de la votación. La llegada de bateadores con un WAR elevado y el precedente sentado por figuras como Shohei Ohtani hacen que los cronistas sean cada vez más cautelosos al entregar el MVP a un lanzador tradicional.

Además, las temporadas de Junior Caminero y de Yordan Álvarez, quien está peleando la Triple Corona de bateo, le deja el camino muy difícil al serpentinero de los Yankees.