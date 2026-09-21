MLB: José Altuve acaricia récord de Lance Berkman entre máximos jonroneros en Houston

José Altuve volvió a hacer sentir su poder este domingo con los Astros de Houston al conectar su decimosexto cuadrangular de la temporada frente a los Bravos de Atlanta. El camarero vive un buen momento en la recta final de la campaña, donde busca concretar la clasificación de los siderales a los Playoffs.

El venezolano castigó al también criollo Martín Pérez en el cuarto episodio con un batazo que salió a 89.5 millas por hora, recorrió 335 pies y permitió que Houston tomara ventaja de 1-0 en ese momento del encuentro. Sin embargo, su equipo terminó cediendo (4x2) contra los líderes de la División Este de la Liga Nacional.

José Altuve se acerca a récord de Lance Berkman

Más allá de aportar una carrera para los Astros, el vuelacerca tuvo un significado especial para Altuve dentro de la historia de la franquicia. Con esta conexión, el segunda base llegó a 149 jonrones en el estadio de Houston, colocándose a solo cuatro cuadrangulares de Lance Berkman, quien ocupa el segundo lugar histórico de la organización con 153 batazos de vuelta completa como local. De esta manera, el venezolano continúa acercándose a uno de los registros que dejó el antiguo estelar de los Astros.

El cuadrangular también permitió a Altuve alcanzar los 250 jonrones de su carrera jugando como segunda base, otra cifra significativa dentro de su trayectoria en las Grandes Ligas. Cabe destacar que, 'Astroboy' colecciona 271 en su carrera en la Gran Carpa, pero acumula 250 defendiendo la segunda almohadilla.

Líderes jonroneros como local en Houston Astros