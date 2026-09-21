MLB: Edgardo Henríquez y su dominante temporada con Dodgers

Edgardo Henríquez acumula actuaciones brutales esta campaña con Dodgers de Los Ángeles. A sus 24 años a penas tiene una derrota en una temporada que ha sido un calvario para el pitcheo angelino. El venezolano se ha consolidado como pieza clave del bullpen en 2026.

Henríquez registra un total de 61 apariciones en la lomita de Dodgers: 4-1, 2.85 ERA, 60.0 entradas, 37 hits, 19 carreras limpias, 1 jonrón, 25 boletos, 71 ponches, 1.03 WHIP. Números élite para un pelotero que está en su tercer año en Grandes Ligas, pero el primero completo.

El venezolano permite un promedio de .177 a los bateadores rivales. No logran descifrar a un pitcher que tiene las ideas claras, cuenta con un gran plan de trabajo y ejecuta con apenas cometer errores. Edgardo se ha convertido en una pieza vital para las victorias del bullpen.

Edgardo Henríquez con una lesión que no le impedirá estar en postemporada

Edgardo Henríquez fue puesto en lista de lesionados de 15 días el pasado 14 de septiembre. En primera instancia se pensaba que era un problema mayor, pero tras un escáner positivo se diagnosticó: una distensión lumbar de bajo grado. Por lo que llegará a postemporada.

El venezolano de 24 años podrá estar en la próxima postemporada que inicia el 29 de septiembre. Dodgers de Los Ángeles está clasificado y podrá descansar en la primera ronda de playoffs. Por lo que estaría preparado para lanzar a partir del 3 de octubre del 2026.

Tarik Skubal sobre Edgardo Henríquez

Tarik Skubal es top 3 mejores lanzadores en la actualidad de Grandes Ligas. El pitcher que sabe lo que es ser Cy Young reconoció al pitcher venezolano como un pelotero especial en toda la regla. Además de sentir la confianza de que hará un gran trabajo.

Skubal sobre Henríquez: "Él lanza la maldita bola con todo… es enorme, es un monstruo. Cuando entra después de ti, sientes mucha confianza de que vas a ganar el partido. Mi primer juego aquí, él entró en la sexta entrada y yo estaba como quién, es el tipo que esta lanzando en la sexta".