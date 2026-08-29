El regreso triunfal de Tarik Skubal a Detroit: dominio absoluto en el Comerica Park

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Tarik Skubal regresó al Comerica Park transformado en el as de los Dodgers de Los Ángeles, pero su dominio en la lomita sigue intacto. En su primera apertura frente a su exequipo, el estelar lanzador zurdo brindó una exhibición de control y nostalgia que silenció los bates de los Tigres de Detroit este viernes.

Cátedra de pitcheo en el montículo

El serpentinero de 29 años maniató a la ofensiva felina durante seis sólidas entradas, permitiendo apenas una carrera y cuatro imparables. Su magistral labor no incluyó bases por bolas y logró recetar siete ponches, demostrando su jerarquía como abridor de élite. Skubal se retiró del encuentro tras realizar 83 lanzamientos de altísima precisión.

Un recibimiento lleno de emociones

La atmósfera en Detroit estuvo cargada de sentimientos encontrados antes del primer pitcheo. El público lo recibió con una mezcla de aplausos y algunos abucheos, reflejo del dolor por su traspaso a los Dodgers a principios de agosto. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente con un video tributo en la pantalla gigante, el cual logró conmover visiblemente al lanzador.

El peso de un legado histórico

La huella que dejó el zurdo en la ciudad del motor es imborrable para los aficionados. Durante sus primeros siete años de carrera profesional vistiendo el uniforme de los Tigres, se consolidó como el rostro de la franquicia. Su máximo punto de rendimiento se materializó al conquistar dos premios Cy Young de la Liga Americana de forma consecutiva en 2024 y 2025.

¿Un futuro de regreso a casa?

De cara a la próxima agencia libre, donde se proyecta que firme un contrato récord para un lanzador, Skubal no oculta su deseo de volver. "Me hubiera encantado jugar toda mi carrera en Detroit", confesó el as a principios de este mes. El abridor dejó claro que espera reanudar negociaciones con los felinos en noviembre, una vez que concluyan los playoffs.