MLB: Luis Arráez encara una última semana decisiva con un segundo liderato en juego

La temporada 2026 de Luis Arráez entra en su tramo definitivo, con apenas una semana de calendario por disputar y varios desafíos individuales todavía por resolver. Y es que el grandeliga venezolano afronta estos últimos encuentros con la posibilidad de sumar otro reconocimiento a su destacada trayectoria ofensiva.

Arráez y una carrera que se define en la recta final

A partir de este lunes comienza la última semana de la ronda regular y la Regadera acumula 183 imparables, apenas dos menos que el dominicano Otto López, quien lidera actualmente este apartado con 185.

La diferencia es mínima y deja al venezolano con posibilidades concretas de terminar la campaña como el jugador con más hits de la MLB. Sin embargo, otros bateadores también permanecen en la pelea:

Otto López: 185 hits.

185 hits. Luis Arráez: 183 hits.

183 hits. Yandy Díaz: 173 hits.

173 hits. Fernando Tatis Jr.: 173 hits.

173 hits. Chandler Simpson: 172 hits.

Foto: MLB

Con los últimos partidos por disputar, cada turno al bate puede resultar determinante en una disputa que se mantiene abierta, especialmente entre López y Arráez.

Además, el venezolano también podría finalizar la zafra como el bateador con mejor promedio de bateo de todas las Grandes Ligas, pues mantiene una cerrada lucha con el cubano Yordan Álvarez. Ambos arrancan esta última semana de acción con promedio de .313.