MLB: “Es una bestia”: En Milwaukee siguen maravillados con la histórica temporada de Jackson Chourio

La evolución de Jackson Chourio continúa sorprendiendo dentro de los Cerveceros de Milwaukee. A sus 22 años, el venezolano sigue acumulando argumentos para ser considerado una de las figuras jóvenes más importantes de las Grandes Ligas, mientras dentro del clubhouse ya reconocen el impacto que ha generado.

La nueva y sorprendente hazaña de Chourio

El jardinero zuliano alcanzó un nuevo registro histórico durante la victoria de los Cerveceros por 3 a 0 sobre los Orioles de Baltimore, al llegar a 20 bases robadas en la temporada y completar nuevamente una campaña de 20 jonrones y 20 estafadas.

De esta manera, Jackson Chourio se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en conseguir tres temporadas 20-20 antes de cumplir los 23 años, uniéndose a un grupo que también integran figuras como Julio Rodríguez (quinta campaña 20-20 consecutiva) y Bobby Witt Jr. (a dos jonrones de su cuarta campaña 20-20), quienes iniciaron sus carreras con registros similares.

La dimensión de su logro no pasó desapercibida para sus compañeros. Jacob Misiorowski, quien compartió con el marabino desde las Ligas Menores, destacó su personalidad y talento.

“Así es Chourio. Es genial ver a alguien así rendir al máximo nivel. Hay mucho que decir sobre Chourio. Es una bestia allá afuera y también es una locura aquí adentro. Es un compañero muy divertido”, expresó el lanzador de Milwaukee.

Por su parte, Sal Frelick resaltó una de las principales virtudes ofensivas del venezolano y consideró que todavía no recibe todo el reconocimiento que merece.

“Simplemente tiene un talento extraordinario. Las manos más rápidas que he visto. Es un placer verlo, especialmente cuando se enciende de esta manera. Creo que es uno de los mejores jugadores de la liga y no recibe el reconocimiento que merece”, comentó.

Un techo que todavía parece lejano

Por su parte, el manager de los Cerveceros, Pat Murphy, también valoró el crecimiento del criollo y aseguró que todavía queda mucho por descubrir sobre su potencial.

“Apenas estamos viendo una muestra de lo bueno que puede llegar a ser este muchacho”, afirmó el estratega.

Con esta nueva temporada 20-20, Chourio también se convirtió en apenas el 17mo jugador en la historia de MLB con al menos tres campañas de 20 jonrones antes de cumplir los 23 años, una lista que incluye nombres como Mickey Mantle, Ted Williams, Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez, Mike Trout y Juan Soto.

El propio venezolano celebró el logro, aunque dejó claro que es producto del trabajo constante.

“Para eso trabajamos. Para eso trabajo yo. Estoy contento de haber podido lograrlo”, señaló.

Mientras Milwaukee apunta a la postemporada, Jackson Chourio continúa escribiendo una historia que, según sus propios compañeros, apenas comienza.