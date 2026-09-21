MLB: Ronald Acuña Jr. celebra el pase de Atlanta a playoffs y advierte: “El trabajo no ha terminado”

Los Bravos de Atlanta volvieron a asegurar su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas, una clasificación que tiene un significado especial para Ronald Acuña Jr.. El venezolano celebró el logro junto a sus compañeros, aunque dejó claro que el equipo todavía tiene objetivos por alcanzar.

Acuña no se conforma

Atlanta completó la barrida ante los Astros de Houston en el Daikin Park, luego de imponerse 4 a 2 el pasado domingo y mejorar su registro a 92 victorias y 64 derrotas.

El resultado también representó un logro importante para Walt Weiss, quien en su primer año como manager de los Bravos condujo al conjunto a su banderín divisional número 19 en la historia de la franquicia.

Tras asegurar el boleto a la siguiente fase, Acuña destacó el valor de sus compañeros, pero insistió en que todavía queda trabajo por hacer.

“Sabes, amo a mis compañeros de equipo todos los días. Pero no hay un final, hay que seguir adelante porque el trabajo no ha terminado”, declaró a BravesVision.

El jardinero venezolano también atribuyó el éxito colectivo al rendimiento del equipo durante la campaña: “Mi equipo gana muchos juegos, por eso estamos hoy en día aquí. Ahora, veremos qué pasa en la siguiente fase”.

Una clasificación con significado personal

Para Ronald Acuña Jr., regresar a los playoffs tiene un valor adicional después de las lesiones que han marcado parte de su trayectoria reciente. El de La Sabana reconoció la importancia del momento para su familia y aseguró que las dificultades no han cambiado su manera de competir.

“Eso hace que esto se sienta más especial y es una verdadera motivación para mí. También es muy importante para mi familia, las lesiones son parte del juego, pero yo juego duro y sin importar lo que pueda pasar”, afirmó.

Con la clasificación asegurada, Acuña y los Bravos ahora centran su atención en la siguiente fase, con la intención de prolongar una temporada que ya dejó un nuevo título divisional y muchas alegrías para la ciudad de Atlanta.