MLB: ¿Jacob Misiorowski ya puede celebrar el Cy Young de la Nacional?

Jacob Misiorowski tuvo en la jornada de ayer la que pudiera ser su última salida de la ronda regular, si así lo desean los Cerveceros de Milwaukee, y solamente necesitó tres episodios para terminar de "embolsillarse" el galardón de Cy Young en el viejo circuito.

Este abridor puede lanzar su recta en promedio de más de 100 millas por hora y eso lo combina con unos rompientes que sacan de paso a los bateadores rivales. Por esa razón, luce tan dominante y lidera la rotación de los Brewers.

¿Cómo le fue a Jacob Misiorowski en su reciente presentación?

El derecho solamente necesitó tres capítulos completos para ratificar que merece ser nombrado el mejor lanzador de la Liga Nacional, en la blanqueada de 3 carreras por 0 de Milwaukee ante los Orioles de Baltimore.

Misiorowski solamente toleró un imparable y sacó a cuatro de los nueve outs por la vía del ponche. Aparentemente, salió del juego temprano para darle descanso porque la postemporada está cerca.

Jacob Misiorowski lidera estos departamentos

Con sus cuatro ponches en este desafío, Jacob llegó a 247 en el presente torneo (líder de la MLB) y de esa manera, se convirtió en el lanzador con el segundo mejor registro histórico de abanicados en la franquicia de Milwaukee en una temporada.

El derecho también es el brazo con mejor efectividad, con un superlativo porcentaje de apenas 1.86 y, en lo que respecta al whip, también es el dominante con 0.80. Aunque otros lanzadores han tenido una gran campaña, no hay otro que supere lo hecho por Misiorowski; por ende, no debe haber sorpresa con la elección del Cy Young.