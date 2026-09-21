"Fueron tres bofetadas": el duro mensaje de Yordan Álvarez que sacudió a los Astros

Ante la inminente amenaza de quedar fuera de la postemporada, Yordan Álvarez ha tomado las riendas de los Astros de Houston. Tras sufrir una dolorosa barrida ante los Bravos que los bajó de la cima divisional, el cubano alzó la voz en el vestuario. Su mensaje fue claro: asume el liderazgo en medio del caos y exige una reacción inmediata para ganar los últimos seis juegos.

Un duro golpe de realidad

La frustración se apoderó de Houston tras caer 4-2 el domingo, consumando una humillante serie en casa. Los Bravos de Atlanta superaron a los siderales por 16-7 en el global y celebraron su título divisional. "Fueron tres bofetadas en la cara que nos dieron justo delante de nuestra afición", reconoció Álvarez sin filtros. El estelar jugador subrayó la urgencia de descansar y salir a ganar todo lo que resta en el calendario.

Liderazgo frente a la crisis

Con diez derrotas en sus últimos catorce compromisos, la tensión amenazaba con fracturar el vestuario de los Astros. Álvarez, firme candidato al MVP, asumió su rol de capitán sin corona y convocó una reunión a puerta cerrada. Su intervención buscó devolver el enfoque al grupo; "fue solo para tranquilizarnos", confesó su compañero Christian Walker. Yordan admitió que la impotencia es natural cuando el equipo no encuentra la fórmula para sumar victorias.

Ganar la división o despedirse

El escenario actual no deja margen para el error: Houston está a un juego de los Rangers de Texas. Al estar a tres juegos del último comodín de la Liga Americana, la única vía segura es el banderín del Oeste. La ventaja oculta para los Astros es que dominan los criterios de desempate directos frente a la novena texana. Si logran igualar el récord de sus rivales divisionales, tendrán asegurado su boleto a la tierra prometida.

Un cierre de temporada dramático

A la tropa impulsada por Álvarez le quedan seis "finales" contra equipos que ya no tienen aspiraciones. Disputarán dos encuentros contra los Marineros de Seattle y cerrarán la campaña regular con cuatro choques ante los Atléticos. Mientras tanto, los Rangers también gozarán de una última semana que en el papel luce accesible. Texas definirá su destino enfrentando a unos Mets y Mellizos que ya están eliminados de toda contienda.