MLB: Alex Bregman sufre múltiples fracturas faciales tras brutal pelotazo

El antesalista estrella de los Cachorros de Chicago, Alex Bregman, protagonizó un momento escalofriante este domingo al recibir un brutal pelotazo en el rostro mientras esperaba su turno al bate. Aunque sufrió múltiples fracturas faciales, el jugador descartó el quirófano y mantiene viva la esperanza de volver para los playoffs.

Un accidente inesperado

El dramático incidente ocurrió durante la parte baja de la cuarta entrada. Bregman se encontraba en el círculo de espera cuando un potente batazo de foul lo impactó directamente. La esférica golpeó de lleno en su pómulo izquierdo, obligándolo a abandonar el encuentro de manera inmediata. Tras la angustiante escena, fue trasladado de urgencia a un hospital local para evaluar la gravedad del daño.

Esperanzas de cara a octubre

A pesar de la aparatosa lesión en la victoria 9-1 sobre los Rojos, las noticias son alentadoras. Según fuentes confirmadas por Jeff Passan de ESPN, el pelotero de 32 años no requerirá intervención quirúrgica. Esta decisión médica es fundamental para mantener el optimismo sobre su pronta recuperación. El jugador confía en estar completamente listo para el arranque de la postemporada, pautada para el 29 de septiembre.

Mensaje de tranquilidad a la afición

Para llevar calma a sus preocupados seguidores, el tercera base acudió a sus plataformas digitales. El lunes, poco después de que la plantilla regresara a la ciudad de Chicago, compartió una fotografía. En la imagen se aprecian claramente las duras secuelas físicas que dejó el impacto en su rostro. Sin embargo, el gesto sirvió para demostrar su fortaleza anímica tras el gran susto vivido en el diamante.

Una pieza irremplazable

La presencia de Bregman en la alineación es sencillamente vital para las aspiraciones de su equipo. Esta campaña ha brillado con 26 cuadrangulares, 89 carreras impulsadas y un destacado 5.2 fWAR en 152 juegos. Actualmente, los Cachorros atraviesan una etapa crítica de la temporada regular. El equipo libra una intensa batalla contra los Padres de San Diego y los Filis de Filadelfia por el primer comodín.