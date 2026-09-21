LVBP: Chester Pimentel sumará su recorrido al pitcheo de Tigres de Aragua

La gerencia de Tigres de Aragua continúa ajustando sus piezas para afrontar la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En un movimiento enfocado en consolidar las entradas finales de los encuentros, el conjunto bengalí confirmó la incorporación del relevista dominicano Chester Pimentel, quien ocupará una de las plazas de la cuota de importados.

El diestro de 30 años llega a la divisa aragüeña con el firme objetivo de aportar solidez y experiencia en los innings finales, un aspecto crucial para las aspiraciones del equipo.

Una trayectoria forjada en las Menores y el Caribe

El recorrido de Chester Pimentel en el beisbol profesional destaca por una constante presencia en escenarios de alta exigencia. En el sistema de Ligas Menores de Estados Unidos, el lanzador dominicano acumuló años de desarrollo activo hasta alcanzar la categoría Triple A, vistiendo las camisetas de organizaciones como Cascabeles de Arizona y Atléticos de Oakland.

Su paso por la pelota del Caribe también refleja serenidad y solvencia. En la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana, Pimentel se estableció como un brazo confiable dentro del bullpen, registrando actuaciones destacadas tanto con las Estrellas Orientales como con los Toros del Este.

Experiencia reciente en México y suelo venezolano

El presente del serpentinero caribeño respalda su contratación. En sus actuaciones más recientes, Pimentel vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol con los Guerreros de Oaxaca; conjunto en el que dejó efectividad de 6.75 en cuatro juegos disputados, con un WHIP de 3.00 con un boleto y cuatro ponches.

Posteriormente, demostró sus condiciones en Venezuela durante su participación en la Liga Mayor de Beisbol Profesional con Centauros de La Guaira. Durante ese certamen, el diestro se consolidó como uno de los relevistas más dominantes del campeonato, exhibiendo una efectividad de 1.29 en siete juegos de labor, no regaló boletos y recetó tres ponches para un WHIP de 0.86.