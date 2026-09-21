MiLB: Este venezolano obtiene el premio a Manager del Año en Doble A

Los venezolanos siguen dando de qué hablar en el beisbol organizado y no solamente los peloteros. En esta ocasión, le tocó a un dirigente llevarse el mérito tras ser reconocido como Manager del Año en la Southern League, categoría Doble A.

Se trata de Nelson Prada, quien ya cuenta con varios años de experiencia inculcando su conocimiento en el juego y en esta oportunidad, demostró que puede ser uno de los nombres a tomar como un futuro dirigente criollo en el mejor beisbol del mundo.

Cardenales felicita a Nelson Prada.

Prada obtuvo ese reconocimiento luego de liderar a los Pensacola Blue Wahoos, sucursal de los Marlins de Miami, a ganar el liderato de la zona Sur con un balance de 79-58.

La franquicia de los Cardenales de Lara le dejó un mensaje de felicitación a Prada, quien desde hace varios años es parte de su staff. "Felicidades, caballo", fue el comentario que le dejó Rafal Ortega, jardinero de los crepusculares.

Nelson Prada volverá a formar parte del cuerpo técnico de Lara, como coach de banca del manager César Istúriz. De esta manera, buscará seguir formándose y seguir mostrando los resultados en las distintas funciones que deba cumplir en los Estados Unidos.