Adiós al Comerica Park: los Tigres de Detroit anuncian el nuevo nombre de su estadio

Tras más de un cuarto de siglo siendo el corazón del béisbol en Detroit, el icónico Comerica Park cerrará un capítulo en su historia. Conocido por los fanáticos como "CoPa" o "Comerica National Park" por sus amplias dimensiones, el recinto cambiará su identidad. A partir de la próxima temporada, la casa de los Tigres se llamará oficialmente Fifth Third Park.

El motivo detrás de la transformación

El cambio responde a la reciente fusión corporativa entre Comerica Bank y Fifth Third Bank. La modificación fue anunciada oficialmente este lunes durante una rueda de prensa sobre el terreno de juego. Esta transición visual y comercial se venía anticipando desde el año pasado, cuando se confirmó la unión financiera. Curiosamente, el acuerdo original de derechos de nombre se había extendido en 2018 y tenía vigencia hasta el 2034.

Una marca con tradición beisbolera

El nuevo patrocinador corporativo no es un extraño para la organización de los felinos. Los Toledo Mud Hens, sucursal Triple-A del equipo, juegan en el Fifth Third Field desde el año 2002. Además, su filial High-A, los Whitecaps, disputó sus encuentros en el Fifth Third Ballpark por casi dos décadas. Para evitar confusiones con otros recintos de ligas menores, se eligió "Fifth Third Park" como el distintivo oficial.

Renovación visual para el 2027

La directiva de Detroit aprovechará la temporada baja para actualizar toda la señalización del recinto. Los fanáticos podrán ver la nueva imagen del estadio en todo su esplendor el próximo Opening Day. La inauguración oficial de la temporada 2027 en casa será el jueves 25 de marzo frente a los Medias Blancas. Este caso recuerda al de los Diamondbacks en 2005, cuando su hogar pasó de Bank One a Chase Field tras una fusión.

La resistencia de los nombres clásicos

Renombrar estadios es común, pero el Comerica Park fue una excepción de longevidad en el béisbol moderno. Solo nueve franquicias han conservado el nombre original de su estadio actual por más tiempo que Detroit: