El principal responsable: Paul Skenes ataca al Clásico Mundial tras su mala temporada

Paul Skenes, el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, no ha tenido el año dominante que todos esperaban. El as de los Piratas de Pittsburgh experimentó una preocupante caída en la velocidad de sus envíos a lo largo de la temporada.

Lejos de evadir el tema, el estelar lanzador ha identificado un claro culpable de este desgaste: su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

El peso de representar al país

En marzo, Skenes interrumpió su habitual preparación de primavera para defender los colores de la selección de Estados Unidos. Durante la justa internacional, el diestro acumuló 8.1 entradas de labor que, según él, alteraron por completo su cronograma físico.

Aunque en una entrevista con el Pittsburgh Post-Gazette reconoció que existen otros factores, apuntó a este evento como la raíz del problema.

"Sin duda, afectó al año. Por desgracia, no creo ser el único", confesó el lanzador sobre el desgaste prematuro de su brazo.

Un declive estadístico innegable

Los números de esta temporada respaldan la frustración del as de la rotación de los bucaneros. Su bola rápida, un arma letal que promedió 98.8 mph en su espectacular año de novato en 2024, cayó a 96.9 mph. Esta pérdida de potencia se tradujo directamente en el daño permitido, dejando su efectividad en un inusual 3.91. El contraste es abismal si se compara con el dominio casi absoluto de sus primeras dos campañas, donde mantuvo un promedio inferior a 2.00.

La lucha fallida por encontrar el ritmo

El serpentinero de 24 años admitió que, al inicio del calendario regular, redujo su fuerza de manera intencional para dosificarse. Sin embargo, el plan de contingencia fracasó cuando intentó recuperar su potencia habitual y su cuerpo simplemente no respondió.

"Normalmente, en marzo empiezas a coger ritmo de a poco", explicó Skenes detallando su rutina tradicional. "Llegas a la loma, encuentras tu punto y pasas de 97 a 99 millas por hora; lamentablemente, este año no fue así".

Otra temporada en blanco para Pittsburgh

Este tropiezo individual de Skenes se alinea con el panorama desolador que sigue arrastrando su franquicia. Los Piratas acaban de consumar un nuevo fracaso colectivo al quedar matemáticamente fuera de la postemporada. Con este resultado, la organización de Pensilvania acumula ya once años consecutivos sin clasificar a los playoffs. Para el talentoso lanzador, esto significa que los fanáticos tendrán que seguir esperando para verlo brillar en octubre.