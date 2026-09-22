LVBP: Caribes recibe la incorporación de una antigua figura de Magallanes y Caracas

Se respira beisbol en Puerto La Cruz. Luego de una buena temporada 2025/26, en la que silenciaron muchas críticas al meterse en la Gran Final del campeonato, Caribes de Anzoátegui afronta una difícil misión en esta venidera zafra: mantener ese buen nivel de la campaña anterior y buscar el quinto título de su historia.

Para intentar replicar la competitividad mostrada el año pasado, "La Tribu" ha sido uno de los primeros equipos en saltar al diamante para iniciar su pretemporada, y desde ya cuentan con nombres más que interesantes a las órdenes del manager, Asdrúbal Cabrera.

Este martes 22 de septiembre, en el segundo día de prácticas, Caribes recibió la incorporación de hasta seis peloteros, entre los que destaca un jugador que recientemente fue importante para Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, como lo es Gabriel Noriega.

Caribes se arma en su segundo día

En efecto, para sus segundo día de prácticas oficiales, Caribes de Anzoátegui anunció la incorporación del infielder Gabriel Noriega, y de los lanzadores Joander Suárez, Harold Chirino, Ángel Cuenca, Alejandro Manzano y Gabriel Jaramillo.

Sin duda, la llegada más relevante es la de Noriega, quien ha sabido ser realmente importante en la LVBP en tiempos recientes. Si bien viene de una campaña negativa, en la que solo pudo conectar un hit en 34 turnos con Leones, el infielder es un bateador rendidor en nuestro circuito, al punto de que está a solo cuatro imparables de entrar en el club de los 500 hits en nuestra pelota.

De esta manera, Gabriel Noriega se une a piezas interesantes como Jesús Sucre, Yorvin Pantoja y Robert Pérez Jr., quienes también están ya a las órdenes de Asdrúbal Cabrera en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.