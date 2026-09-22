Magallanes enciende la expectativa: ¿Luis Torrens y Francisco Álvarez estarán en la LVBP?

Federico Rojas, gerente deportivo de la organización, señaló en una entrevista con Víctor Boccone para Venevisión que existen altas probabilidades de que Luis Torrens y Francisco Álvarez participen este año con la nave. Sin embargo, aclara que todavía no existe nada concreto sobre la presencia de ambos jugadores.

Torrens, experiencia y regularidad

El valencino ha tenido una participación importante con los Mets durante la campaña. En 90 juegos, registra promedio de .244, 9 jonrones y 40 carreras impulsadas, con un OPS de .714.

Sus números ofensivos no corresponden a una temporada extraordinaria, pero el venezolano aporta experiencia y capacidad defensiva detrás del plato. Para Magallanes, su presencia representaría una opción con recorrido en MLB y conocimiento del trabajo con distintos cuerpos de lanzadores.

Francisco Álvarez llega con una temporada que deja un balance mixto. El receptor de los Mets suma 16 jonrones y 40 carreras impulsadas en 109 juegos, pero batea para .232 con un OPS de .711.

La comparación con 2025 permite poner sus números en contexto. El año pasado terminó con .256 de promedio, 11 cuadrangulares, 32 impulsadas y un OPS de .786 en 76 encuentros. Es decir, en 2026 ha aumentado su producción de poder y su cantidad de juegos, pero su promedio, porcentaje de embasado y OPS están por debajo de la campaña anterior.

Por eso, más que hablar de una temporada sobresaliente, Álvarez llega como un bate que mantiene capacidad para producir extrabases, aunque con una campaña menos eficiente que la anterior.

Para Magallanes, su principal atractivo estaría precisamente en ese poder y en el potencial que ha mostrado desde su llegada a las Grandes Ligas.

Álvarez, más jonrones pero menor producción

El de Guatire mantiene una temporada que deja un balance mixto. El receptor de los Mets suma 16 jonrones y 40 carreras impulsadas en 109 juegos, pero batea para .232 con un OPS de .711.

La comparación con 2025 permite poner sus números en contexto. El año pasado terminó con .256 de promedio, 11 cuadrangulares, 32 impulsadas y un OPS de .786 en 76 encuentros. Es decir, en 2026 ha aumentado su producción de poder y su cantidad de juegos, pero su promedio, porcentaje de embasado y OPS están por debajo de la campaña anterior.

Por eso, más que hablar de una temporada sobresaliente, Álvarez llega como un bate que mantiene capacidad para producir extrabases, aunque con una campaña menos eficiente que la anterior.

Para los electricos, su principal atractivo estaría precisamente en ese poder y en el potencial que ha mostrado desde su llegada a las Grandes Ligas.

Una posible dupla que ilusiona al Magallanes

Si ambos jugadores reciben el permiso para participar, Magallanes tendría la posibilidad de contar con dos receptores establecidos en las Grandes Ligas, capaces de aportar experiencia, defensa y poder ofensivo.

Torrens podría ofrecer estabilidad y conocimiento del juego, mientras que Álvarez añadiría juventud y capacidad para cambiar un partido con un solo swing. La combinación también le daría al conjunto valenciano alternativas para administrar la posición a lo largo de una temporada exigente.

Por ahora, la participación de ambos continúa en el terreno de las posibilidades. Las palabras de Federico Rojas aumentan la expectativa, pero el propio gerente deportivo dejó claro que todavía no existe una confirmación oficial.