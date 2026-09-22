LVBP: José “Cafecito” Martínez ya está de regreso a su casa

El hijo de la casa vuelve al hogar donde consolidó su idilio con la afición litoralense. José "Cafecito" Martínez está de vuelta en el Estadio Universitario de Caracas, aunque esta vez no vestirá el uniforme con la espinillera y el bate en mano para consumir turnos, sino para integrarse formalmente al cuerpo técnico de los Tiburones de La Guaira como asistente del instructor de bateo.

Su presencia marca una transición natural dentro de la divisa del litoral, aportando no solo la experiencia acumulada durante sus años como grandeliga y referente del béisbol venezolano, sino también ese liderazgo carismático que siempre contagió al dugout escualo.

Un legado en La Guaira

El impacto de José Alberto Martínez con la camiseta guairista quedó grabado con letras doradas en los libros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Durante su etapa como pelotero activo con Tiburones, desde su consolidación en la contienda 2014 hasta su posterior traspaso en 2021, encadenó siete campañas al hilo bateando por encima de los .300 puntos de promedio.

En ese trayecto defensivo y ofensivo vistiendo el azul y rojo, registró averages inolvidables de .305 en la zafra 2014-2015, .317 en la 2015-2016, .310 en la 2016-2017 y un elevado .357 en la 2018-2019. Dejó en la franquicia más de trescientos imparables, decenas de extrabases y un legado familiar único junto a su padre Carlos "Café" Martínez y su hermano Teodoro, convirtiéndose en una de las dinastías más respetadas de nuestra pelota.

Jerarquía de bateo en el Estadio Universitario

En las prácticas sobre la grama del escenario de Los Chaguaramos ya se percibe la mística de trabajo con miras al inicio del campeonato. La combinación de leyendas ofensivas reunidas en la cueva escuala promete ser una herramienta clave para los bateadores jóvenes y experimentados del plantel.

Con nombres históricos como Alex Cabrera y el propio José "Cafecito" Martínez colaborando codo a codo en el terreno del Estadio Universitario, el staff litoralense busca pulir los detalles y la disciplina en el cajón de bateo. Ver a Martínez nuevamente con la indumentaria de entrenamiento, pelota en mano y guiando a los suyos, reaviva la pasión de una afición que lo reconoce como un símbolo de la identidad salada.