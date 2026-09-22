LVBP: Leones contará con este jugador desde el arranque

Según un reporte de la periodista Georgenys Pérez, el receptor Alfredo Duno vestirá el uniforme de Leones del Caracas en la presente temporada, lo que representará su estreno oficial en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Incorporación inmediata a los entrenamientos de Leones

El plan de trabajo para el prospecto ya está trazado y su llegada al equipo es inminente. La información revelada indica que el receptor tiene previsto reportarse a las prácticas de la manada caraquista este viernes.

Su pronta incorporación le permitirá ponerse a las órdenes del cuerpo técnico desde el primer momento. Esta llegada temprana busca facilitar su adaptación al pitcheo de la liga invernal y acelerar el engranaje con el cuerpo de lanzadores melenudo antes de asumir la responsabilidad detrás del plato.

Luz verde sin limitaciones desde Estados Unidos

Un aspecto clave en este movimiento radica en los permisos otorgados por su organización en el beisbol organizado. Hasta el momento, Duno no cuenta con ninguna restricción física ni tiene una fecha límite establecida por su franquicia, los Rojos de Cincinnati para dar por terminada su participación en el circuito venezolano.