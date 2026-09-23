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LVBP: Estas son las tres claves con las que Wilson Álvarez planea recuperar el pitcheo de Leones

El coach de pitcheo de los melenudos habló sobre su plan para la temporada 2026/27

Por

Josué Porras Estebanot
Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 06:58 pm
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LVBP: Estas son las tres claves con las que Wilson Álvarez planea recuperar el pitcheo de Leones
Wilson Álvarez / Foto: Masiel Márquez - Prensa Leones del Caracas

La temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional llega con una responsabilidad enorme para los Leones del Caracas: revertir lo sucedido en las últimas dos campañas y regresar a la postemporada, instancia que no pisan desde la zafra 2023/24.

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Para lograr este cometido, los capitalinos no solo realizaron una buena cantidad de movimientos en lo que a peloteros se refiere, sino que también cambiaron el cuerpo técnico, que ahora está comandado por Lipso Nava como manager, y que cuenta con una pieza de nivel como Wilson Álvarez, que estará como coach de pitcheo.

Este miércoles 23 de septiembre, "El Intocable" justamente atendió a los medios de comunicación, y habló sobre los planes que tiene para ayudar a darle un giro de 180 grados a la situación del pitcheo melenudo, que dejó la peor efectividad colectiva (5.99) de la campaña.

Las tres claves de Wilson Álvarez

Al hablar sobre lo que quiere ver en su cuerpo de lanzadores para esta nueva temporada, Wilson Álvarez enfatizó en tres puntos importantes que le mencionó a sus brazos antes de la práctica de este 23 de septiembre.

"El primer pitcheo debe ir por la zona de strike, es obligado; hay que sacar al primer bateador del inning y hay que eliminar las bases por bolas", son las claves con las que Álvarez planea sacar la mejor versión de los lanzadores caraquistas.

Eso sí, Wilson Álvarez también resaltó que es muy temprano para hablar de lo que será la estructura de la rotación del equipo, pero enfatizó en un nombre específico en el que tiene esperanzas. "Es temprano todavía, porque la importación no está aquí. En este momento, estoy trabajando con los que tenemos, y por ejemplo, Erick Leal se ha visto muy bien. Hasta los momentos, él va a ser uno de los abridores", sentenció.

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