LVBP: El contundente plan de Fernando Tatís para llevar a los Tiburones a la gloria absoluta

El experimentado beisbolista dominicano Fernando Tatís Sr., nuevo mánager de los Tiburones de La Guaira, arribó a territorio venezolano con un objetivo innegociable: el campeonato. Al pisar suelo nacional, el estratega no pudo ocultar su entusiasmo por asumir las riendas de la histórica franquicia litoralense. Fiel a su gen competitivo, dejó claro desde el primer minuto que su única mentalidad para esta campaña es salir a ganar cada juego.

Elogios al nivel del béisbol venezolano

En sus primeras declaraciones frente a los medios, el quisqueyano destacó la alta exigencia que caracteriza a la pelota invernal del país. “Es una liga muy buena, de muy buena calidad”, reconoció el exjugador de Grandes Ligas, mostrando profundo respeto por el circuito local. Asimismo, reiteró que la oportunidad de dirigir en Sudamérica le genera una motivación especial para esta etapa de su carrera profesional.

Respaldo absoluto a la gerencia

Tatís también aprovechó los micrófonos para aplaudir la gestión administrativa de los Tiburones de cara a la venidera campaña. El piloto calificó como “tremendo” el esfuerzo realizado por la directiva central para conformar un cuerpo técnico de primer nivel. Con esta sólida base de trabajo, el mánager confía en tener las herramientas necesarias para potenciar el talento de cada pelotero.

Evaluación exhaustiva en el terreno

El nuevo timonel enfatizó que su prioridad inmediata es observar de cerca a los jugadores para definir los roles en el diamante. “Queremos conocerlos, estar ahí todos los días, descubrir quién puede y quién no puede en realidad”, explicó sobre su metodología. La intención de Tatís es identificar rápidamente las fortalezas del roster para estructurar la alineación más competitiva posible a diario.

Un pacto con la fanaticada escuala

Consciente de la pasión que envuelve al equipo, el piloto envió un mensaje de compromiso a todos los seguidores de La Guaira. Tras pedir que el apoyo en las gradas se mantenga intacto, garantizó una entrega total por parte de sus dirigidos en cada inning. "Venimos a dar el 100%. Le daremos a esta organización lo que realmente quiere: un campeonato", sentenció con firmeza el mánager.