LVBP: Así visualiza Robinson Chirinos la rotación abridora de Leones del Caracas

Leones del Caracas está de regreso. La organización más ganadora en la historia de la LVBP saltó al terreno del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar durante el inicio de esta semana, con la finalidad de comenzar sus prácticas oficiales de cara a lo que será la temporada en su edición 2026/2027.

Este miércoles 23 de septiembre, el conjunto capitalino efectuó su primera práctica abierta a los medios de comunicación y el equipo de Meridiano pudo platicar con distintos protagonistas dentro de la organización. Y, en exclusiva, conversamos con el gerente de operaciones deportivas de la organización, Robinson Chirinos, quien habló, entre otras cosas, de lo que se espera que sea la conformación de la rotación abridora.

Leones del Caracas – Rotación abridora – LVBP

Uno de los aspectos más fundamentales para una franquicia y en especial en una liga invernal como esta es precisamente el pitcheo. En este caso, Leones cuenta en sus filas con lanzadores experimentados que ya saben lo que es abrir juegos de pelota en la LVBP, pero para este año, se espera que los importados integren parte vital de este grupo de inicialistas desde el montículo.

"Creo que es algo que Lipso en su momento va a compartir con todos ustedes. Es un área que él va a comunicar”, expresó.

Leones del Caracas – Importados – LVBP

· Dale Stanavich (LHP)

· Jordan Holloway (RHP)

· Touki Toussaint (RHP)

· Zak Kent (RHP)

· Nic Swanson (RHP)

· Julio Rodríguez (RHP)

· Sandy Gastón (RHP)

· Joan González (RHP)

Por lo tanto, la gerencia liderada por Chirinos desarrolló un trabajo a detalle para captar a los ocho importados que están en el reglamento de la liga para esta campaña. En esta oportunidad, los ocho cupos en cuestión son lanzadores y algunos con experiencia en MLB en el pasado y actualmente.

"Varios de esos importados estarán en la rotación. Lo vemos como esos lanzadores que pueden darnos profundidad en lanzar múltiples innings, en lanzar más allá del quinto episodio, que no ha venido pasando en los últimos años con los Leones del Caracas. Así que creo que la primera semana de octubre debemos tener de parte de Lipso una actualización de lo que va a ser la rotación de quién van a ver en los primeros días y semanas”. Afirmó.

Finalmente, dio a conocer sus deseos de ver a peloteros que son figuras en la Major League Baseball y han formado parte significativa del pitcheo venezolano en la Gran Carpa. “Yo espero ver en algún momento de esta temporada a Carrasco, Germán, que son piezas importantes de esta organización y que hemos estado hablando con ellos para que también estén presentes en esta temporada con nosotros”, finalizó.