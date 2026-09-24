LVBP: Cafecito Martínez y su misión con Tiburones: "Darle confianza a estos muchachos"

José “Cafecito” Martínez ya comenzó a escribir un nuevo capítulo con los Tiburones de La Guaira, aunque esta vez desde una posición diferente. El exgrandeliga es uno de los coaches que se encuentra trabajando con el grupo en los primeros días de prácticas en el Estadio Universitario, enfocado en aportar su experiencia al proyecto escualo para la temporada 2026-2027 de la LVBP.

Una nueva etapa junto a figuras que marcaron su carrera

Cafecito, quien asumió el rol de asistente del coach de bateo, destacó la importancia de regresar a una organización donde dejó una huella como jugador y ahora busca contribuir desde otra faceta.

"Bendecido de estar aquí otra vez. Estar en un sitio donde de verdad aporté muchísimas cosas. Estamos aspirando a un gran año para el equipo", expresó al departamento de prensa del equipo.

El nuevo integrante del cuerpo técnico litoralense también valoró la oportunidad de compartir funciones con dos figuras que fueron determinantes en su desarrollo profesional: Alex Cabrera y Francisco Rodríguez, actuales integrantes del staff de coaches.

"Esta es una gran oportunidad para mí, para lo que estoy proyectando personalmente, donde quiero llegar. Estar aquí con mis dos papás, Alex Cabrera y Francisco Rodríguez, que son personas que me guiaron en mi carrera y son ídolos eternos de esta organización", señaló.

Con una carrera que incluyó experiencia en las Grandes Ligas y varias temporadas como referente ofensivo de los escualos, Martínez ahora intentará transmitir sus conocimientos a una nueva generación de peloteros.

"Trataré de darle la confianza a estos muchachos, que haya un enfoque mental y luego lo mecánico. Con la experiencia de este coaching staff creo que estaremos muy bien porque tenemos grandes profesionales", finalizó.