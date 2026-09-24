LVBP: Cardenales prepara una dupla talentosa detrás del plato para la temporada 2026-2027

Cardenales de Lara tendrá una alternativa de alto nivel para reforzar una de las posiciones más exigentes del beisbol durante la temporada 2026-2027 de la LVBP. La organización trabaja con la expectativa de sumar temprano a dos jóvenes con experiencia en el beisbol organizado y proyección para convertirse en piezas importantes del conjunto.

Dos prospectos para fortalecer la receptoría

El primero en incorporarse será Ricardo Olivar, cuyo arribo está previsto entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. Esta será su tercera campaña con el uniforme larense, aunque apenas acumula dos turnos en la liga.

Olivar llegará con mayor recorrido después de una destacada actuación en Ligas Menores durante 2026. El receptor es considerado el prospecto número 30 de los Mellizos de Minnesota y registró una línea de .274/.348/.603, con 12 jonrones, 12 dobles y 42 carreras impulsadas en 39 encuentros entre Doble-A y Triple-A.

Según información del periodista Jesús Ponte, el receptor aseguró que se encuentra en óptimas condiciones tras la cirugía de rodilla a la que fue sometido a comienzos de junio, por lo que buscará aprovechar su participación en la LVBP para recuperar parte del terreno perdido.

A su vez, Jeferson Quero tiene previsto reportarse en noviembre, aunque existe la posibilidad de que adelante su llegada para los últimos días de octubre.

Recordemos que debutó este año en las Grandes Ligas y también tuvo una campaña exigente en Triple-A, donde terminó con promedio de .244, 15 cuadrangulares, 17 dobles y 69 carreras remolcadas. En su caso hablamos del prospecto número 11 de los Cerveceros de Milwaukee.

Su temporada debut en la LVBP fue la 2025-2026 en la que disputó 29 encuentros y conectó seis jonrones, además de impulsar 21 carreras.

Con ambos receptores en los planes, Cardenales de Lara suma profundidad y talento joven para afrontar una campaña que comenzará para ellos el 14 de octubre. Cabe señalar que el equipo iniciará pretemporada el próximo 28 de septiembre.