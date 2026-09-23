Clásico Caribeño 2026 queda suspendido: ¿por qué no jugarán Cardenales de Lara y Charros de Jalisco?

Lo que estaba previsto como un encuentro especial para la fanaticada caribeña en Texas tendrá que esperar. Y es que Cardenales de Lara y Charros de Jalisco no disputarán este año los compromisos programados en Dallas y Sugar Land por el denominado Clásico Caribeño, luego de una decisión del comité organizador.

El entorno migratorio llevó a reprogramar los encuentros

La organización crepuscular informó este martes por la noche la reprogramación del mencionado evento, el cual contemplaba dos partidos los días 9 y 11 de octubre en las ciudades de Dallas y Sugar Land, Texas.

De acuerdo con el comunicado del equipo, la decisión se tomó tras recibir la notificación del comité organizador, debido a que “las condiciones no estaban dadas para el disfrute de la afición caribeña”.

El comité explicó que las preocupaciones expresadas por miembros de la comunidad hispana e inmigrante sobre el actual entorno de aplicación de las leyes migratorias en Texas motivaron la medida.

“Hemos tomado la difícil decisión de reprogramar para 2027 los encuentros entre las divisas de Cardenales de Lara (Venezuela) y Charros de Jalisco (México)”, señaló el organismo.

Los compromisos se celebrarán en los mismos recintos, mientras que las nuevas fechas y la información relacionada con las entradas serán anunciadas próximamente.

Cardenales enfoca su preparación para la temporada 2026-2027

Los Cardenales de Lara agradecieron el respaldo de sus aficionados y expresaron su disposición para participar en los encuentros cuando sean reprogramados durante 2027.

El equipo crepuscular también destacó la ilusión que existía por reencontrarse con la comunidad venezolana radicada en Texas, pero ahora concentrará sus esfuerzos en la preparación para la próxima campaña de la LVBP.

Las prácticas de Cardenales comenzarán el 28 de septiembre, como parte de la puesta a punto para la temporada 2026-2027 del beisbol profesional venezolano.