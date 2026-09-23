Venezuela ya conoce a sus rivales en el Mundial U15 de Béisbol 2026

La selección de Venezuela ya tiene definidos sus rivales para la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U15 2026, que se disputará en México entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. El combinado venezolano estará haciendo vida en el Grupo B, que se realizará en la ciudad de Cancún.

El combinado nacional quedó ubicado en el Grupo B, junto a China Taipéi, Estados Unidos, Australia, Chequia y Nicaragua, mientras que, en el Grupo A se medirán: Japón, Cuba, República Dominicana, Alemania, Suráfrica y el anfitrión, México.

Los compromisos de esta zona se desarrollarán en el Estadio Beto Ávila de Cancún, donde Venezuela tendrá por delante cinco encuentros durante la primera fase. El calendario contempla duelos ante Australia, China Taipéi, Nicaragua, Chequia y Estados Unidos, en una zona que reúne a selecciones ubicadas entre los primeros puestos del ranking mundial de la categoría.

Venezuela saltará entre las candidatas del torneo U15

El Grupo B se presenta como uno de los sectores más competitivos del campeonato. China Taipéi ocupa el segundo lugar del ranking mundial U15, Estados Unidos aparece tercero y Venezuela es quinto, mientras que Australia, Chequia y Nicaragua completan el grupo. Los tres mejores equipos de cada zona avanzarán a la Súper Ronda, que se disputará posteriormente en el Parque Kukulcán de Mérida.

Los venezolanos llegarán al torneo con el objetivo de avanzar a la siguiente fase y competir por los primeros lugares del campeonato. La selección nacional estará dirigida por Guillermo Quintero y contará, entre otros jugadores, con el lanzador Diego Patiño y Christopher Cabrera, hijo del histórico Miguel Cabrera. La ronda de apertura se extenderá hasta el 29 de septiembre, mientras que la definición por las medallas está prevista para el 4 de octubre en Mérida.