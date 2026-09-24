LVBP: Lipso Nava asumirá las riendas de los Leones del Caracas en esta fecha

La pretemporada arrancó para los Leones del Caracas. Desde este pasado lunes 21 de septiembre, el conjunto capitalino saltó al terreno de juego del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, para iniciar sus prácticas oficiales de cara a la temporada 2026/27, que inicia el próximo 12 de octubre.

Para esta nueva zafra de nuestra pelota invernal, los melenudos realizaron diversos movimientos en todos los niveles. Uno de los más relevantes, sin duda, fue el cambio de manager, puesto que ahora estará ocupado por el zuliano Lipso Nava, quien regresa a la organización luego de haber sido coach de banca hace unos años.

Precisamente, este movimiento genera una importante ilusión dentro de la afición caraquista, y aunque Nava todavía no asume las riendas del equipo, la fecha de su llegada al país parece estar bastante cerca, según un reporte de la periodista Georgeny Pérez.

Lipso Nava llega pronto

Y es que, según el reporte mencionado anteriormente, los Leones del Caracas esperan la llegada de su mandamás, Lipso Nava, para la primera semana de octubre, por lo que tendrá varios días de trabajo con el grupo y, además, estará en los dos compromisos de pretemporada que jugarán Leones y Águilas en San Cristóbal.

De esta manera, Nava concretará su regreso a una organización en la que estuvo como coach de banca entre las temporadas 2021/22 y 2023/24, campañas en las que el Caracas logró meterse en el round robin, por lo que tal vez el zuliano sea el amuleto de la suerte que guíe a los capitalinos a la postemporada luego de dos años de ausencia.