MLB: ¡Regresa La Bestia! Ronald Acuña Jr. retorna a la acción con Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr. recibió buenas noticias sobre su estado físico y estará de vuelta en la alineación de los Atlanta Braves para el último encuentro de la serie frente a Cincinnati Reds, correspondiente a la jornada de este jueves 24 de septiembre en las Grandes Ligas.

El venezolano le envió un mensaje de texto a Walt Weiss durante la mañana del miércoles para comunicarle al mánager que estaba preparado para regresar, apenas 24 horas después de abandonar el compromiso anterior debido a una contusión en la espinilla izquierda.

El jardinero aprovechó el miércoles para descansar y también realizó algunas actividades que permitieron comprobar su evolución. Acuña tomó práctica de bateo en la jaula y pudo caminar con normalidad, sin presentar cojera.

Ronald Acuña Jr. vuelve a la acción con Atlanta

La contusión se produjo cuando Acuña Jr. recibió el impacto de un lanzamiento cortado de Brandon Williamson directamente en la espinilla izquierda. El pelotero cayó al terreno visiblemente adolorido y, después de intentar avanzar con precaución hacia el dugout, volvió a tumbarse antes de poder abandonar el encuentro. La escena generó preocupación inicialmente por la naturaleza del golpe y la zona afectada.

Me siento mejor. Cuando me golpeó la pelota, sentí dolor", manifestó Acuña Jr. que sintió dolor inmediatamente después de recibir el impacto de la pelota en la pierna.

Sin embargo, los estudios médicos realizados posteriormente llevaron tranquilidad al equipo y al propio jugador. Tanto las radiografías como la tomografía computarizada descartaron la presencia de una fractura, por lo que Acuña Jr. pudo continuar con su recuperación sin mayores inconvenientes. De esta manera, el venezolano volverá a ocupar el jardín derecho de Atlanta, una noticia positiva para los Bravos en el tramo decisivo de la temporada.