MLB: Sonny Gray preparado para guiar a Red Sox en postemporada 2026

Sonny Gray se convirtió en el líder del pitcheo de Medias Rojas de Boston sin quererlo. En teoría llegaba para ser la segunda espada del equipo, pero terminó siendo el as de rotación. Su 2026 fue sensacional con números sublimes, su próximo reto es guiar al equipo en playoffs.

Gray en la victoria 1-0 de Red Sox contra Guardianes de Cleveland registró: 6.0 entradas, 4 hits, 1 boleto, 3 ponches. Con esa actuación sumó la segunda victoria de septiembre y la 18 de la temporada. Además, de alcanzar el 7mo juego con 0 carreras limpias permitidas en el año.

Sonny registra 2.72 ERA, siendo esta la segunda menor marca de carreras limpias en la historia de Boston entre lanzadores calificados en su primera temporada. Solo superado por los estelares abridores: Garrett Crochet (2.59 ERA - 2025) y Pedro Martínez (2.89 ERA - 1998).

El veterano lanzador de 36 años busca tener una postemporada ejemplar. Se perfila como la principal espada de un grupo que sueña con la Serie Mundial en 2026. Con una ofensiva que produce de manera constante y un bullpen sólido, pueden alcanzar el objetivo en el año.

Red Sox: Garrett Crochet está muy cerca de ser activado en 2026

Garrett Crochet es el as de rotación de Medias Rojas de Boston en 2026. Sin embargo, una desafortunada distensión muscular en el hombro izquierdo. Fue colocado en lista de lesionados de 60 días y desde ese momento se puso como meta volver en postemporada.

En esa línea, este próximo fin de semana tendrá una importante sección de bateo en vivo para ganarse un lugar en la Ronda de Comodines. Donde enfrentará a Yankees de Nueva York si todo se mantiene como hasta ahora en Liga Americana.

Crochet de ser activado, tendrá un rol de relevista importante. Con pitcheos contados para evitar cualquier problema mayor. Aunque originalmente estaba previsto que lanzara antes del final de temporada, se decidió mantenerlo fuera de juego para activarlo en playoffs.