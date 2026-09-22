MLB: Red Sox ya tiene capitán en un barco de postemporada

Medias Rojas de Boston dio un paso firme para lograr la regularidad en el futuro de Grandes Ligas. La directiva del equipo decidió darle el cargo de manager a Chad Tracy; un personaje que motivó a un grupo de peloteros con cero opciones de postemporada y los llevó a la gloria.

Chad Tracy firmó un contrato de tres años con una opción de club para 2030. El entrenador ya no tiene el cargo de interino en un club al que llegó tras el despido de Alex Cora con marca de 12-17 y los llevó a postemporada con 74-55 en una de las remontadas más épicas de MLB.

En postemporada Boston tendrá que enfrentar nuevamente a Yankees de Nueva York en Serie de Comodines. El ganador se verá la cara con el #1 de Liga Americana que es Rays de Tampa Bay. Unos playoffs apasionantes para escribir un capítulo más en una histórica rivalidad.

Red Sox: ¿Cuál es su techo en postemporada 2026?

Medias Rojas de Boston con marca de 84-72 y un porcentaje de .538 en la campaña, han demostrado competitividad. Su techo actual dependerá exclusivamente del rendimiento monticular; ya que la ofensiva respondió siempre, incluso durante la etapa negativa de Alex Cora.

El gran problema radicaba en un cuerpo de lanzadores totalmente perdido y sin rumbo. Situación que cambió radicalmente tras la llegada de Chad Tracy al banquillo. Con un diferencial de +80 carreras, el pitcheo dictará si pueden trascender en octubre con la misma solidez del año.

La estabilidad conseguida en el terreno los ubica firmemente en la lucha por un lugar en la Serie Mundial. Si los brazos mantienen el nivel mostrado recientemente, Red Sox tendrá las herramientas necesarias para competir contra cualquier rival en postemporada.

¿Cuándo inicia la postemporada 2026 en MLB?

La postemporada de Grandes Ligas para este 2026 dará inicio el próximo martes 29 de septiembre hasta el 1 de octubre (de ser necesario). Fecha en la que se pondrán en marcha los duelos de Ronda de Comodines en Liga Nacional y Americana.