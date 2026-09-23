Ben Rice entra en un club histórico de los Yankees de Nueva York

Los New York Yankees han vuelto a presenciar una hazaña memorable en el Yankee Stadium. El inicialista y receptor Ben Rice ha inscrito su nombre en los libros de historia de la franquicia neoyorquina tras conectar su cuadrangular número 40 de la temporada. Con este batazo de vuelta completa, el toletero consolida una de las campañas ofensivas más deslumbrantes del béisbol de las Grandes Ligas en el presente año.

La eclosión de poder que ha exhibido la joven promesa adquiere un matiz aún más sorprendente cuando se analiza su trayectoria previa en el primer equipo. En sus dos primeras campañas luciendo la mítica franela a rayas, Rice había acumulado un total combinado de apenas 33 jonrones. Su evolución técnica en la caja de bateo y la consistencia para castigar los envíos sobre la cerca representan uno de los saltos cualitativos más impactantes de la organización en los últimos tiempos.

Ben Rice se convierte en el jugador 13 de Yankees en la historia con 40 HR

Al alcanzar esta cifra monumental, Ben Rice se convierte en el jugador número 13 en toda la centenaria historia de los Yankees en llegar a los 40 jonrones en una misma temporada. Entrar a una lista tan privilegiada lo coloca al lado de leyendas inmortales de la talla de Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle y Aaron Judge, demostrando que su bate está hecho para resistir las máximas exigencias de la Gran Manzana.

La irrupción de este nuevo cañonero le otorga a la alineación neoyorquina una variante devastadora en la parte media de la tanda. Mientras la franquicia mantiene la mirada puesta en la contienda por la postemporada, el temible swing de Rice no solo valida la confianza depositada en su talento, sino que lo consagra rápidamente como uno de los nuevos grandes referentes de la fanaticada del Bronx.